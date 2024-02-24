İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranı
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 takımın belli olmasının ardından takımların şampiyonluk ihtimallerine dair oranlar güncellendi. Aston Villa favori gösterilirken, Fenerbahçe 6. sırada yer aldı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna katılan takımlar dün gece belli oldu.
Fenerbahçe, bugün yapılan kuru çekiminde Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla eşleşti.
NTV Spor'un haberine göre, İngiltere merkezli spor analiz şirketi Opta, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde, takımların kupayı kazanma ihtimalleri şu şekilde belirledi:
1- Aston Villa (İngiltere): Yüzde 29.2
2- Lille (Fransa): Yüzde 12.8
3- Union SG (Belçika): Yüzde 10.4
4- Fiorentina (İtalya): Yüzde 9.7
5- Club Brugge (Belçika): Yüzde 9.1
6- Fenerbahçe: Yüzde 7.3
7- Maccabi Tel Aviv (İsrail): Yüzde 3.5
8- Dinamo Zagreb (Hırvatistan): Yüzde 3.2
9- Maccabi Haifa (İsrail): Yüzde 3
10- Olympiakos (Yunanistan): Yüzde 2.6
11- Viktoria Plzen (Çekya): Yüzde 2
12- Sturm Graz (Avusturya): Yüzde 2
13- PAOK (Yunanistan): Yüzde 1.8
14- Servette (İsviçre): Yüzde 1.2
15- Ajax (Hollanda): Yüzde 1.1
16- Molde (Norveç): Yüzde 1