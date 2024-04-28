Beşiktaş, 2 attı!
Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı, Karadeniz Ereğli Belediye Spor ile karşılaştı. Karşılaşmanın sonucunda 2 gol atan Beşiktaş, sahadan galip ayrıldı.
Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 29. hafta maçında Karadeniz Ereğli Belediye Spor'a konuk oldu.
Şehit Vefa Karakurdu Stadı’nda oynanan karşılaşmadan Beşiktaş, 2-0 galip ayrıldı.
BEŞİKTAŞ-KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYE SPOR KARŞILAŞMASINDAN NOTLAR
Beşiktaş maça; Ezgi Çağlar, Sema Polat, Kezban Tağ, Glory Ogbonna, Didem Karagenç, İnes Maia, Marija Aleksic, Donjeta Halilaj, Elif Keskin, Opa Clement ve Esra Manya ilk on biriyle başladı.
Beşiktaş müsabakanın ilk yarısını 0-1 önde geçerken, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Beşiktaş'ın gollerini; Donjeta Halilaj ile Vivian Ikechukwu kaydetti.
29. Haftanın sonunda Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde puan durumu şöyle:
Kaynak: Gerçek Gündem