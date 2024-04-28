Beşiktaş, 2 attı!

Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı, Karadeniz Ereğli Belediye Spor ile karşılaştı. Karşılaşmanın sonucunda 2 gol atan Beşiktaş, sahadan galip ayrıldı.

Beşiktaş, 2 attı!

Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 29. hafta maçında Karadeniz Ereğli Belediye Spor'a konuk oldu.

Şehit Vefa Karakurdu Stadı’nda oynanan karşılaşmadan Beşiktaş, 2-0 galip ayrıldı.

BEŞİKTAŞ-KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYE SPOR KARŞILAŞMASINDAN NOTLAR

Beşiktaş maça; Ezgi Çağlar, Sema Polat, Kezban Tağ, Glory Ogbonna, Didem Karagenç, İnes Maia, Marija Aleksic, Donjeta Halilaj, Elif Keskin, Opa Clement ve Esra Manya ilk on biriyle başladı.

Beşiktaş, 2 attı! - Resim : 1

Beşiktaş müsabakanın ilk yarısını 0-1 önde geçerken, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş'ın gollerini; Donjeta Halilaj ile Vivian Ikechukwu kaydetti.

29. Haftanın sonunda Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde puan durumu şöyle:

Beşiktaş, 2 attı! - Resim : 2

Kaynak: Gerçek Gündem

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