Trabzonspor, 6 yedi!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Trabzonspor'u konuk etti.

Hakkari Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan Trabzonspor, 6-2 mağlup ayrıldı.

TRABZONSPOR-HAKKARİGÜCÜ KARŞILAŞMASINDAN NOTLAR

Trabzonspor, müsabakanın ilk yarısında 4-1'lik mağlubiyetle soyunma odasına gitti.

Hakkarigücü, maçın ikinci yarısında attığı gollerle karşılaşmayı 6-2 kazandı.

VALİDEN TEBRİK MESAJI

Hakkari Valisi Ali Çelik de sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 29. haftasında Trabzonspor'u 6-2 mağlup ederek 8. sıraya yükselen Hakkarigücü Kadın Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum. Nice galibiyetlere" ifadelerini kullandı.

29. Haftanın sonunda Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde puan durumu şöyle:

Kaynak: Gerçek Gündem