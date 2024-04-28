Trabzonspor, 6 yedi!

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı ile karşılaştı. Karşılaşmanın sonucunda 6 gol yiyen Trabzonspor, sahadan mağlup ayrıldı.

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Trabzonspor, 6 yedi!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Trabzonspor'u konuk etti.

Hakkari Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan Trabzonspor, 6-2 mağlup ayrıldı.

TRABZONSPOR-HAKKARİGÜCÜ KARŞILAŞMASINDAN NOTLAR

Trabzonspor, müsabakanın ilk yarısında 4-1'lik mağlubiyetle soyunma odasına gitti.

Trabzonspor, 6 yedi! - Resim : 1

Hakkarigücü, maçın ikinci yarısında attığı gollerle karşılaşmayı 6-2 kazandı.

VALİDEN TEBRİK MESAJI

Hakkari Valisi Ali Çelik de sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 29. haftasında Trabzonspor'u 6-2 mağlup ederek 8. sıraya yükselen Hakkarigücü Kadın Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum. Nice galibiyetlere" ifadelerini kullandı.

29. Haftanın sonunda Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde puan durumu şöyle:

Trabzonspor, 6 yedi! - Resim : 2

Kaynak: Gerçek Gündem

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