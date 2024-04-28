Fenerbahçe, 10 attı!

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Ataşehir Belediye Spor ile karşılaştı. Karşılaşmanın sonucunda 10 gol atan Fenerbahçe, sahadan galip ayrıldı. Ancak Fenerbahçe, aldığı galibiyete rağmen şampiyon olma şansını kaybetti.

Fenerbahçe, 10 attı!

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 29. hafta maçında Ataşehir Belediye Spor'u konuk etti.

Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmadan Fenerbahçe, 10-1 gibi ciddi bir farkla galip ayrıldı.

FENERBAHÇE-ATAŞEHİR BELEDİYE SPOR KARŞILAŞMASINDAN NOTLAR

Fenerbahçe'de galibiyeti getiren golleri; Zenatha Coleman (2), Yağmur Uraz (2), Mesude Alayont (3), Zeynep Kerimoğlu, Yaşam Göksu ve Ece Türkoğlu kaydetti.

Fenerbahçe, 10 attı! - Resim : 1

FENERBAHÇE, ADANA İDMANYURDUSPOR'A KONUK OLACAK

Ayrıca Fenerbahçe, ligin 30. Haftasında deplasmanda Bitexen Adana İdmanyurduspor'un konuğu olacak. 5 Mayıs Pazar günü saat 14.00'da başlayacak müsabaka Muharrem Gülergin Futbol Sahasında oynanacak.

FNERBAHÇE ŞAMPİYONLUK ŞANSINI YİTİRDİ

Öte yandan Fenerbahçe, aldığı galibiyete rağmen 63 puanda kalarak bu sezon şampiyon olma şansını kaybetti.

29. Haftanın sonunda Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde puan durumu şöyle:

Fenerbahçe, 10 attı! - Resim : 2

Kaynak: Gerçek Gündem

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