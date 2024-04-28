Galatasaray 4 attı, galip geldi!

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 29. hafta maçında Bitexen 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü'nün konuğu oldu.

Zeytinköy 2 No'lu Saha'da oynanan mücadeleden Galatasaray, 4-0 galip ayrıldı.

GALATASARAY-ANTALYASPOR KARŞILAŞMASINDAN NOTLAR

Galatasaray maça; Handan, Berna, Fatma, Luibov, Benan, Eda, Emine, Kipoyi, Ebru, Kristina ve Arzu 11'iyle çıktı.

Maça hızlı başlayan Galatasaray, henüz 3. dakikada Berna Yeniçeri’nin golüyle öne geçti. Eda Karataş’ın ağları bulmasıyla skoru 2-0’a getiren Galatasaray, ilk yarıyı önde kapattı.

Galatasaray ikinci yarıda da Elanur Laçın'ın 65 ve 85. dakikalarda attığı gollerle maçı 4-0 kazandı.

GALATASARAY, SON HAFTAYA LİDER GİRDİ

Aldığı galibiyetle puanını 68'e yükselten Galatasaray, son haftaya en yakın takipçisinin 2 puan önünde girdi.

Ligde ikinci sırada yer alan Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget GSK ise bugün sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı. Ankara ekibi karşılaşmayı 4-0 kazanarak puanını 66'ya yükseltti ve son haftaya şampiyon olma umuduyla girdi.

GALATASARAY, LİGİN SON HAFTASI EV SAHİBİ

Galatasaray, ligin son haftasında 5 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Alg Spor ile oynayacak.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK ŞANSI

Öte yandan Galatasaray, ALG Spor'u yenmesi halinde şampiyonluğa ulaşacak. Sarı-kırmızılı takımın mağlup olması ve Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in kazanması durumunda ise başkent temsilcisi şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Galatasaray'ın berabere kalması ve başkent temsilcisinin galip gelmesi halinde puanlar eşitlenecek. Puan eşitliğinde ise averaj hesabı devreye girecek.

İki takım arasında ilk yarıda oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazanırken, ikinci devrede yapılan müsabaka ise Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı. İkili averajda eşitlik olması dolayısıyla gol averajı üstün olan takım, 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayacak.

29. Haftanın sonunda Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde puan durumu şöyle:

Kaynak: Gerçek Gündem