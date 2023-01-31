Bayern Münih, Joao Cancelo transferini duyurdu

Bayern Münih, Manchester City'den Portekizli savunma oyuncusu Joao Cancelo'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

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Bayern Münih, Joao Cancelo transferini duyurdu

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Manchester City'den 28 yaşındaki Joao Cancelo'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinde transfere dair açıklamalarda bulunan Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic, "Joao Cancelo'nun artık Bayern adına oynayacağı için çok mutluyuz. Onu kiralık olarak kadromuza kattık ve sezon sonunda bonservisini alma olasılığımız var. Oyun tarzı ve dinamizmi ile sistemimize çok uyuyor. Tecrübesi ile takımımıza çok şey katacak. Joao’nun, şampiyonluklar kazanmak istediğimiz önümüzdeki haftalarda ve aylarda bize yardımcı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"

Joao Cancelo ise, "Bayern harika bir kulüp, dünyanın en iyilerinden biri ve şimdi bu takımda olağanüstü oyuncularla birlikte oynamak benim için çok büyük bir motivasyon olacak. Bu kulübün, şampiyonluklar için yaşadığını ve şampiyonluklar kazandığını biliyorum. Ayrıca başarıya olan açlığım da beni harekete geçiriyor. Bayern için elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

MANCHESTER CİTY İLE 154 MAÇ

2019 yılında transfer olduğu Manchester City’de 154 karşılaşmaya çıkan Portekizli oyuncu, bu maçlarda 9 gol kaydetti.

Kaynak: İHA

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