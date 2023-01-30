Kaan Ayhan resmen Galatasaray'da

Galatasaray, İtalyan Kulübü Sassuolo’dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Milli Futbolcu Kaan Ayhan ile resmi sözleşme imzaladı.

Kaan Ayhan, bu sezon için dokuz milyon 500 bin TL kazanacak.

Sarı kırmızılılar, kiralama bedeli için 400 bin euro öderken, zorunlu satın alma opsiyonunun bedeli ise 2 milyon 800 bin euro.

Galatasaray’dan transferle ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

“Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan ve kulübü US Sassuolo Calcio s.r.l ile oyuncunun 2022-23 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 400.000 € tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2.800.000 Euro’dur.

Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 9.500.000 TL sezonluk ücret ödenecektir.”