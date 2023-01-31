Mete Gazoz yılın okçusu ödülüne aday gösterildi

Milli okçu Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen yılın sporcusu ödülüne aday gösterildi.

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Mete Gazoz yılın okçusu ödülüne aday gösterildi

Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun açıklamasına göre, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz, 2022 yılının sporcusu oylamasında erkekler klasik yay kategorisinde adaylar arasında yer aldı.

Mete Gazoz, 2018 ve 2021'de yılın sporcusu seçilmişti.

Sporseverler "www.worldarcheryawards.com" adresinden oylamaya katılabilecek.

Kaynak: AA

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