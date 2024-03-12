Başakşehir'den yeni transfer

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Matchoi Djalo ile 2024-25 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Başakşehir'den yeni transfer

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir yeni trasnferini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Matchoi Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

"Hoş geldin Matchoi Djalo" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Portekizli futbolcu Matchoi Djalo ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık anlaşma sağladı. Matchoi Djalo'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

İsmail Yüksek: Hayalim Manchester United İsmail Yüksek: Hayalim Manchester United
Bakliyatlarınızın içine bir tane atın… Güve sorununa etkili çözüm Bakliyatlarınızın içine bir tane atın… Güve sorununa etkili çözüm
Galatasaray-Fenerbahçe'den Süper Kupa kararı: TFF de onay verdi Galatasaray-Fenerbahçe'den Süper Kupa kararı
Yeniçağ gazetesinin sahibine ne oldu? Ahmet Çelik'in son durumu Yeniçağ gazetesinin sahibine ne oldu? Ahmet Çelik'in son durumu
ÇOK OKUNANLAR
TÜİK paylaştı: İşte Türkiye'nin 82. ili olabilecek ilçeler... İstanbul'dan üç ilçe de listede TÜİK paylaştı: İşte Türkiye'nin 82. ili olabilecek ilçeler
İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki puan farkını açıkladı, 'bir tık avantajlı görüyoruz' İmamoğlu ile Kurum arasındaki puan farkını açıkladı, 'bir tık avantajlı görüyoruz'
Kuyumcu esnafından duyulmamış altın fiyatları tahmini: Gram altının fiyatı uçacak! Kuyumcu esnafından duyulmamış altın fiyatları tahmini
Resmi Gazete'de yayımlandı, iddialar gerçekleşmedi: AKP, emekli bayram ikramiyesine çöktü! AKP, emekli bayram ikramiyesine çöktü!
Seçimden sonra bekleniyordu: 'Bankalar sessiz sedasız kredi kartı nakit avans taksit sayısını düşürdü' 'Bankalar sessiz sedasız kredi kartı nakit avans taksit sayısını düşürdü'