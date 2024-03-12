Galatasaray-Fenerbahçe'den Süper Kupa kararı: TFF de onay verdi

Süper Kupa'nın bilet gelirlerinin, 6 Şubat depremlerinden etkilenen yurttaşlara bağışlanacak.

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Galatasaray-Fenerbahçe'den Süper Kupa kararı: TFF de onay verdi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının bilet gelirlerinin, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlar için bağışlanacağı açıklandı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. arasında Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.30'da oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının bilet gelirleri, Türkiye Futbol Federasyonu ve iki kulübün ortak kararı ile 6 Şubat depremlerinden etkilenen depremzede vatandaşlarımız yararına bağışlanacaktır."

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde 29 Aralık’ta oynanması planlanan ancak ev sahibi ülkeyle yaşanan kriz sonrasında ertelenmek zorunda kalan Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa Finali, Şanlıurfa'ya alınmıştı.

Kaynak: AA

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Süper Kupa Galatasaray Fenerbahçe
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