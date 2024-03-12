Abdullah Avcı’nın, Fenerbahçe’ye karşı dikkat çeken istatistiği!

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor, 17 Mart Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bordo-mavililerde Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın Fenerbahçe’ye karşı olan istatistiği de dikkat çekiyor. Avcı, bordo-mavili takımın başında sarı-lacivertlilere karşı çıktığı 5 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Abdullah Avcı, Trabzonspor’un başındayken Fenerbahçe’ye karşı kazandığı mücadelelerde rakibini aynı zamanda zirveden de indirdi. 2021-2022 sezonunda 19 puanla Vitor Pereira yönetimindeki lider Fenerbahçe’yi 3-1’le geçerek zirveye yerleşen Avcı idaresindeki Trabzonspor, 2022-2023 sezonunun 15. haftasında 29 puanla liderlik koltuğundaki Kanarya’yı 2-0 mağlup ederek sarı-lacivertli ekibin koltuğunu kaybetmesine neden olmuştu. Bu sezonun 11. haftasında zirvedeki namağlup Fenerbahçe’yi evinde 3-2 yenen Karadeniz temsilcisi, hem Kadıköy’de 26 yıl sonra galibiyet yaşamış hem de rakibini bir kez daha liderlikten etmişti.

AVCI VE KARTAL KARŞI KARŞIYA

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 11. kez rakip olacak. İki teknik adam arasında oynanan 10 müsabakada Avcı, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Kaynak: İHA