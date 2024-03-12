Trabzonspor - Fenerbahçe maçının biletleri satışa

Süper Lig'in 30. hafta karşılaşması olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının biletleri satışa sunuldu. En ucuz biletin 400 TL olduğu görüldü.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının biletleri satışa

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Mart Pazar günü oynanacak maçın biletleri satışa çıktı.

Trabzonspor, 17 Mart Pazar günü saat 20.30'da evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu önemli karşılaşmanın biletleri bugün saat 11.00 itibarıyla satışa çıktı.

Bordo-mavili takım taraftarları, bilet gişeleri önünde sıraya girip bu önemli maçta yer almak için beklemeye koyuldular. Trabzonspor - Fenerbahçe müsbakasının biletlerinin kısa süre içinde tükenmesi bekleniyor.

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde:

1. Kategori: VIP Platinum - B: 6 bin TL / VIP Platinum - A/C: 5 bin TL
2. Kategori: VIP Gold: 4 bin TL
3. Kategori: VIP Silver: 3 bin TL
4. Kategori: Batı: 1000 TL
5. Kategori: Doğu Üst: 800 TL
6. Kategori: Fırtına: 750 TL
7. Kategori: Güney - Kuzey Kale Arkası: 400 TL

Kaynak: İHA

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