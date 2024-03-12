Djokovic, 'şanslı kaybeden'e elendi

Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nda, tek erkekler dünya sıralamasında 123. basamakta bulunan 20 yaşındaki İtalyan sporcu Luca Nardi, Masters 1000 veya grand slam etkinliğinde Sırp tenisçi Novak Djokovic'i yenen tarihteki en düşük sıralamadaki oyuncu oldu.

Djokovic, 'şanslı kaybeden'e elendi

ABD'nin Indian Wells kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının üçüncü turunda Nardi, tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Djokovic'i 2 saat 17 dakika süren karşılaşmada 6-4, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek bir üst tura çıktı.

Geçen hafta Nardi, elemelerin son turunda David Goffin'e yenildi, ancak Arjantin'den Tomas Martin Etcheverry kuradan çekilince "şanslı kaybeden" olarak ana tabloya kaldı.

Karşılaşma sonrası duygularını paylaşan Nordi, "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Dün gece hayalini kuruyordum. Şimdi ise gerçek oldu" ifadelerini kullandı.

Djokovic ise "Özellikle üçüncü sette harika tenis oynadığı için kendisini tebrik ediyorum. Ana çekilişe, 'şanslı kaybeden' olarak girdi, dolayısıyla gerçekten kaybedecek hiçbir şeyi yoktu, harika oynadı ve kazanmayı hak etti" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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