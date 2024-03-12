Fenerbahçe - Union SG maçını hakemi belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında 7 Mart Perşembe günü Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Ülker Stadyumu’nda TSİ 20.45’te başlayacak mücadelede Karabağ Futbol Federasyonu’ndan Nikola Dabanovic düdük çalacak.

Dabanovic’in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ile Srdjan Jovanovic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Milos Boskovic olacak.

Zorlu müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda İspanyol Carlos del Cerro Grande, AVAR’da ise Hırvat Fran Jovic oturacak.

Kaynak: İHA