İsmail Yüksek: Hayalim Manchester United

Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu İsmail Yüksek, İznik Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Genç Tecrübeler Buluşuyor’ etkinliğine konuk oldu.

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İsmail Yüksek: Hayalim Manchester United

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ile Fenerbahçe’nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, Bursa’da gençlerle buluştu. Buluşmada gençlerin heyecan ve coşkusu hiç dinmedi. Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, buradaki buluşmada gençlik ve spor yatırımlarıyla ilgili gençlere bilgi vererek yeni müjdeleri de sıraladı.

Bir çocuğun, ’Bu sezon Avrupa’da ve Türkiye’de oynadığınız en zor maç hangisi?’ sorusu üzerine, hiçbir maçın kolay geçmediğini ifade eden Yüksek, "UEFA Konferans Ligi’nde oynadığımız en zor maç deplasmanda 1-0 kazandığımız Twente maçı olabilir" dedi.

HAYALİNİ AÇIKLADI

Avrupa’da transfer olacağı kulübün sistemi ve adapte olma sürecinin önemini vurgulayan İsmail Yüksek, "Önemli olan doğru zaman, doğru şartlar ve hangi sistemde oynadıkları. Benim oraya adapte olma sürecim de çok önemli. Avrupa’da gitmek isteyeceğim kulüp, çocukluk hayalim Manchester United" ifadelerini kullandı.

Real Madrid forması giyen eski takım arkadaşı Arda Güler hakkında da konuşan başarılı futbolcu, "Arda Güler çok özel bir futbolcu, çok da güzel bir geleceğe sahip olacağını düşünüyorum. Bunu da geçen günkü maçta gösterdi. Umarım kariyeri boyunca bütün güzellikler onunla olur. Arda Güler şu an 19 yaşında, sizden yaklaşık 5 yaş büyük, o hayal ederek bu günlere geldi. Hayal etmeyi asla bırakmayın" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

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