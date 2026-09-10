Aziz Yıldırım İstifa Krizine El Koydu: 'İsmail Kartal Görevinin Başındadır'

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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın istifası hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Aziz Yıldırım'ın sözleri;

'HABERİMİZ YOKTU'

"İstifa edeceğinden haberim olsa gelir miydim buraya? Hiçbirimizin haberi yoktu.

"CAMİANIN DEĞERLERİNE KİMSE SAHİP ÇIKMIYOR"

Niye mi istifa etti? Camianın değerlerine kimse sahip çıkmıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye tukaka oldu. Fenerbahçe niye kaldı diye bir anlayış geziyor. Fenerbahçeliler, sosyal medyada veya TV'de, YouTube'da bir gün Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye mutluluk yaşadılar ama ondan bugüne niye kaldı, takım zayıf, takım şöyle böyle her gün bir şey konuşuyorlar. Herkes başkan, yönetim, antrenörün yerine karar veriyor. Böyle bir şey yok!"

'İSMAİL KARTAL GÖREVİNİN BAŞINDADIR'

Herkes sakin olacak, herkes bekleyecek! Bekleyecek! Sonunda mayıs ayında şampiyon olacağız. İsmail Kartal görevinin başındadır ama camia da İsmail Kartal'a sahip çıksın! İsmail Kartal ile şimdi konuştum. Şişeyi söyledi, baskıyı söyledi. İlaç alıyorum dedi. Ben de 30 tane ilaç alıyorum. İsmail Kartal bizim evladımız. Ben Aziz Yıldırım olarak ve yöneticiler olarak, 20 senelik dönemimde 2 hoca hariç hiçbir tanesiyle sezon bitmeden bıraktığımı gördünüz mü, yaşadınız mı! O zaman devam! Ben bırakana kadar İsmail Kartal antrenör, hoca neyse odur. Ben ayrılana kadar buradan gidemez!"

Kaynak: Haber Merkezi