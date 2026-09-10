Fenerbahçe'ye Roma Maçında Sakatlık Şoku! Bartuğ Elmaz Devam Edemedi

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UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe, evinde İtalyan ekibi Roma ile karşılaştı. Müsabakaya 11’de başlayan Bartuğ Elmaz, ikinci yarıda sakatlık yaşadı.

DEVAM EDEMEYEREK YERİNİ LEVENT MERCAN'A BIRAKTI

Gelişen Roma atağında kendi yarı alanında topu kaparak kaleci Ederson’a pas veren Bartuğ bu esnada kenar yönetimine değişiklik işareti yaptı. Bartuğ, 62. dakikada yerini Levent Mercan’a bıraktı. Levent, karşılaşmanın son yarım saatinde orta sahada görev aldı.

Fenerbahçe'de Mattéo Guendouzi'nin aldığı ceza sonrası ilk 11'de yer bulan Bartuğ'un sağlık durumu maçın ardından yapılacak sağlık kontrollerinin ardından netlik kazanacak.

Kaynak: İHA