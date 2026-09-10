Fenerbahçe'de Büyük Şok: İsmail Kartal İstifa Etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal istifa ettiğini açıkladı. Kartal, Roma maçı performansıyla ilgili oyuncularını tebrik ettiğini belirttikten sonra, "Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Ekiple böyle bir karar aldık" sözleriyle ayrılığını duyurdu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Fenerbahçe sahasında Roma ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'KAZANABİLİRDİK, NET POZİSYONLARIMIZ VARDI'

Oyuncularını tebrik ederek konuşmasına başlayan İsmail Kartal, “Şampiyonlar Ligi’ne bir futbol ve mücadele ile bu akşam maç bitti. Kazanabilirdik de. Çok net pozisyonlarımız vardı. Sonuçta ilk maç beraberlik bitti. Oyuncularımı kutluyorum tebrik ediyorum” diye konuştu.

‘BİR DAHA ASLA DÖNMEMEK KAYDIYLA GÖREVİMDEN İSTİFA ETTİM’

Dönmemek kaydıyla görevinden ayrıldığını açıklayan İsmail Kartal, “3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularla yaptığımız antrenmanlar, kamplar, başkanımız ve yönetimimiz bize yardımcı olmaya çalıştı. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibariyle ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum. Bana bugüne kadar destek veren taraftarımıza, medya mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Ekiple böyle bir karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe’me, futbolcularıma, gelecek olacak antrenörlere yardımcı olmak için şimdiden, yol yakınken bir daha asla dönmemek kaydıyla görevimden istifa ettim” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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