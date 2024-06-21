Avusturya, Polonya'yı 3-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan maça iyi başlayan taraf Avusturya oldu. Uzun taç organizasyonuyla rakip kaleye kalabalık gelen Avusturya, savunma oyuncularının katkısıyla golü erken buldu. Avusturyalılar, sol bek Mwene'nin geliştirdiği hücumda, stoper Trauner'in golüyle 9. dakikada 1-0 öne geçti.

Polonya, golden sonra frene basan Avusturya'ya cezayı 30. dakikada kesti. Geçmiş yıllarda Hertha Berlin forması giyen ve Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynamaya aşina olan Başakşehir'in golcüsü Piatek, savunmadan seken topta fırsatçılığını konuşturarak durumu 1-1 yaptı.

İkinci devrede ön alanda yaptığı baskıyla Polonya'yı bunaltan ve hataya zorlayan Avusturya, 66. dakikada Baumgartner ve 78. dakikada penaltıdan Arnautovic'in golleriyle 3-1'lik galibiyete ulaştı.

MAÇI HALİL UMUT MELER YÖNETTİ

Mücadeleyi FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler yönetti.

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yaptı. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic oldu.

Karşılaşmada İtalyan Paolo Valeri VAR, Alper Ulusoy ve İtalyan Massimiliano Irrati ise AVAR görevini üstlendi.

AVUSTURYA ÜÇ PUANLA TANIŞTI

İlk maçlarını kaybeden iki takımın mücadelesinde Avusturya, üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Fransa'ya 1-0 yenilen Avusturya ve Hollanda'ya 2-1 kaybeden Polonya, ikinci grup karşılaşmasına mutlak galibiyet parolasıyla çıktı.

Rakibini 3-1 mağlup eden Avusturya, üç puana ulaşarak son 16 turu için iddiasını sürdürdü. Puanı bulunmayan Polonya ise gruptan çıkma şansını zora soktu.

Grupta 25 Haziran'da Avusturya-Hollanda ve Polonya-Fransa maçları yapılacak.

POLONYA'DA SÜPER LİG'DEN İKİ OYUNCU GÖREV

Türkiye'de görev yapan iki futbolcu, Polonya'nın EURO 2024'teki ikinci maçında sahaya çıktı.

Geçen sezon Antalyaspor'da kiralık olarak oynayan Adam Buksa ve Başakşehir'den Krzysztof Piatek, mücadeleye ilk 11'de başladı. İki oyuncunun da 60 dakika sahada kaldığı karşılaşmada Piatek, takımının golünü attı.

Polonya'da Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski ise yedekler arasında yer aldı.

LEWANDOWSKİ YİNE YEDEK BAŞLADI

Polonya Milli Takımı'nın yıldız golcüsü Robert Lewandowski, Türkiye ile oynanan hazırlık karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından EURO 2024'teki ilk iki maça yedek başladı.

Milli takımın en çok forma giyen ve en fazla gol atan oyuncusu Lewandowski, sakatlığı sebebiyle Hollanda mücadelesinde oynamadı. Lewandowski, Avusturya'ya karşı ise 60. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu arada karşılaşma öncesinde hayatını kaybeden eski UEFA Genel Sekreteri Gerhard Aigner için saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: AA