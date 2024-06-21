Adı Galatasaray ile anılan Jayden Oosterwolde'den iddialara jet yanıt

Michy Batshuayi'nin ardından ismi Galatasaray'la anılan bir diğer Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, sosyal medya platformu Instagram yaptığı paylaşımla iddiaları yanıtladı.

23 yaşındaki Hollandalı oyuncu Jayden Oosterwolde, yaptığı paylaşımlarla Galatasaray iddialarını dikkat çeken bir ifadeyle yalanladı.

OOSTERWOLDE'DEN İDDİALARA YANIT: 'ASLA'

Oosterwolde, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, 'Never' (Asla) yazarak transfer iddialarını yalanladı.

İşte Hollandalı oyuncu Oosterwolde'nin o paylaşımı: