Adı Galatasaray ile anılan Jayden Oosterwolde'den iddialara jet yanıt

Adı Galatasaray ile anılan Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddialara yanıt verdi.

Adı Galatasaray ile anılan Jayden Oosterwolde'den iddialara jet yanıt

Michy Batshuayi'nin ardından ismi Galatasaray'la anılan bir diğer Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, sosyal medya platformu Instagram yaptığı paylaşımla iddiaları yanıtladı.

23 yaşındaki Hollandalı oyuncu Jayden Oosterwolde, yaptığı paylaşımlarla Galatasaray iddialarını dikkat çeken bir ifadeyle yalanladı.

OOSTERWOLDE'DEN İDDİALARA YANIT: 'ASLA'

Oosterwolde, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, 'Never' (Asla) yazarak transfer iddialarını yalanladı.

İşte Hollandalı oyuncu Oosterwolde'nin o paylaşımı:

Adı Galatasaray ile anılan Jayden Oosterwolde'den iddialara jet yanıt - Resim : 1

Filenin Sultanları, Polonya sınavını geçemedi: FIVB Milletler Ligi'ne veda etti Filenin Sultanları, Polonya sınavını geçemedi
Ukrayna, Slovakya'yı geriden gelerek yendi, ilk puanını aldı Ukrayna, Slovakya'yı geriden gelerek yendi, ilk puanını aldı
Yargı'dan sonra nerede olacağı merak ediliyordu! Yeni projesi açıklandı Yargı'dan sonra nerede olacağı merak ediliyordu! Yeni projesi açıklandı
Patlıcan kızartırken denemeniz gereken tüyo ::: Yağ çekmesi duruyor Patlıcan kızartırken denemeniz gereken tüyo ::: Yağ çekmesi duruyor
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü finans yazarı tarih verdi: Tarihin en büyük ekonomik çöküşü yaşanacak "Tarihin en büyük ekonomik çöküşü yaşanacak"
İslam Memiş 'kuyumcularda kuyruk oluşacak' dedi, tarih verdi İslam Memiş: Kuyumcularda kuyruk oluşacak
Dün ertelenmişti: Benzin ve motorin zammının tarihi belli oldu Benzin ve motorin zammının tarihi belli oldu
Kulis: Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan olmak için çalışmalara başladı Kulis: Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan olmak için çalışmalara başladı
Yılmaz Özdil ve Özgür Özel arasındaki gerilim derinleşiyor Yılmaz Özdil ve Özgür Özel arasındaki gerilim derinleşiyor