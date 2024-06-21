Filenin Sultanları, Polonya sınavını geçemedi: FIVB Milletler Ligi'ne veda etti

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland'da heyecanla takip edilen FIVB Milletler Ligi final organizasyonunda çeyrek finalde Polonya'ya 3-2 mağlup olarak veda etti.

Filenin Sultanları, Polonya sınavını geçemedi: FIVB Milletler Ligi'ne veda etti

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde Polonya'ya 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Büyük çekişmeye sahne olan maçı 3-2 kazanan Polonya, yarı finalde 22 Haziran Cumartesi günü İtalya ile karşılaşacak.

Maçın Detayları:

Set Sonuçları:

1. Set: Polonya 20 - 25 Türkiye
2. Set: Polonya 25 - 22 Türkiye
3. Set: Polonya 25 - 20 Türkiye
4. Set: Polonya 19 - 25 Türkiye
5. Set: Polonya 15 - 11 Türkiye

Milliler, Milletler Ligi'nde Antalya etabını 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlamıştı.
İkinci etapta ise 4'te 4 yaparak çeyrek finale yükselmişti.

Hong Kong'da Dominik Cumhuriyeti ve Tayland'ı yenmeyi başaran Filenin Sultanları, Brezilya ve Çin'e ise mağlup olmuştu.

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