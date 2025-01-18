Avustralya Açık'ta Sinner, 4. Turda

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta İtalyan Jannik Sinner, ABD’li tenisçi Marcos Giron’u 3-0 yenerek dördüncü tura yükseldi.

Avustralya Açık'ta Sinner, 4. Turda

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın yedinci gün akşam seansında üçüncü tur maçları oynandı.

Tek erkeklerde son şampiyon dünya 1 numarası Jannik Sinner, ABD'li tenisçi Marcos Giron'u 6-3, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek dördüncü tura yükseldi.

Danimarkalı Holger Rune (13 numaralı seribaşı) ise Sırp rakibi Miomir Kecmanovic'i 6-7, 6-3, 4-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-2 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

Kaynak: AA

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