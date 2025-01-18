Fenerbahçe, Adana Demirspor Maçına Hazır

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan günün antrenmanı; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla ile başladı.

Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, antrenmana 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla ardından sona erdi.

Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, gün içinde Adana'ya geçerek maç saatini bekleyecek.

Kaynak: DHA