Fenerbahçe, Adana Demirspor Maçına Hazır

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın deplasmanda karşı karşıya geleceği Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-lacivertliler gün içinde Adana’ya seyahat edecek.

Fenerbahçe, Adana Demirspor Maçına Hazır

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan günün antrenmanı; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla ile başladı.

Fenerbahçe, Adana Demirspor Maçına Hazır - Resim : 1

Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, antrenmana 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla ardından sona erdi.

Fenerbahçe, Adana Demirspor Maçına Hazır - Resim : 2

Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, gün içinde Adana'ya geçerek maç saatini bekleyecek.

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Kaynak: DHA

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