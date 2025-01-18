Fenerbahçe'nin Adana Demirspor Kamp Kadrosu Belli Oldu

Fenerbahçe, yarın deplasmanda Adana Demirspor'un konuğu olacak. Maç öncesi kamp kadrosu açıklandı. İşte kadrodaki isimler...

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor Kamp Kadrosu Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak mücadelenin oynanacağı kente hareket etti. Sarı-lacivertli kafilede tedavileri süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek ve Dominik Livakovic yer almadı. Samet Akaydin teknik heyet kararıyla, Allan Saint-Maximin de gribal enfeksiyon nedeniyle kadroda bulunmuyor. Altyapıda forma giyen kaleci Engin Can Biterge de Adana'ya giden kafileye alındı.

İşte kadro...

"İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun."

Fenerbahçe, Adana Demirspor Maçına HazırFenerbahçe, Adana Demirspor Maçına HazırSpor

Kaynak: İHA

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