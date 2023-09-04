Avrupa Şampiyonu Filenin Sultanları, yurda döndü: Pilottan duygulandıran anons

Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı taşıyan uçak, İstanbul'a iniş yaptı.

Yurda dönen Milli Takımı, havaalanında büyük bir kalabalık karşıladı. Yurda dönen Filenin Sultanları bu akşam Galataport’ta birlikte şampiyonluğu kutlayacak.

Havalimanı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, çok mutlu olduklarını dile getirdi. Avrupa şampiyonası finalinde son dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonu olan Sırbistan’ı yendiklerini belirten Başkan Üstündağ, “Türk voleybolu adına gurur duyuyorum. Çok emek verdiler. Aylardır evlerinden uzaktalar, maratonumuz çok uzun bir maraton. Son dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonunu yenen bir takımla beraberiz. Bu ülkenin gururu olan takım, inanılmaz başarılar elde etti. İnanılmaz karakter ve duruş ortaya koydular, yılmadılar, son top bizim olsun dediler ve son topa kadar mücadele ettiler. Bizleri gururlandırdılar, gözyaşlarına boğdular. Tüm Türkiye Filenin Sultanları’nın yanında. Bizi yalnız bırakmayan bütün taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“SIRADAKİ HEDEFİMİZ 2024 PARİS OLİMPİYATLARI’NA GITMEK VE ORADA DERECE ELDE ETMEK”

Filenin Sultanları’nın sıradaki hedefinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu vurgulayan Üstündağ, “Hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları’na gitmek ve orada derece elde etmek. Dün Türkiye tarihinde ilk kez bir takım sporunda Avrupa şampiyonluğu kazanarak, İstiklal maşımızı okutup, bayrağımızı göklere çektirdik. Bundan daha güzel, bundan daha gurur verici bir şey olacağını düşünmüyorum” diye konuştu.

UÇAĞIN PİLOTUNDAN DUYGULANDIRAN ANONS

Uçağın pilotu duygusal bir konuşmayla millilerimizi karşılarken, “Çok önemli konuklarımız var. Dün yine bayrağımızı gururla dalgalandırarak, cumhuriyetimizin 100. yılında tüm Türkiye’yi sevince boğan, Türk kadının gücünü tüm dünyaya gösteren, Avrupa şampiyonu olan kadın milli voleybol takımımız bizlerle birlikte.” ifadelerini kullandı.

Kaptan pilot anonsunu, “Mücadeleniz, başarılarınız ile 85 milyonu gururlandırdınız. Bize tarifi zor bu güzel duyguları yaşatan oyuncularımızı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor ve İstiklal marşımızı mutluluk gözyaşlarıyla okumamızı sağladığınız için sizlere teşekkür ediyoruz.” sözleriyle noktaladı.