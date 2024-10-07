Avrupa Kulüpleri Sıraya Girdi: Fenerbahçe'de Osayi Samuel Bilmecesi

Fenerbahçe’de gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Osayi Samuel, dev kulüplerin radarına girdi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncuyu Fenerbahçe’nin elinden kaçırmak istemediği kaydedildi.

Sözleşmesinin sona erecek olması sarı-lacivertli kulübün taraftarında korku yaratırken, yeni sözleşme imzalama görüşmelerinde henüz sonuç alınamadı. Başarılı performansıyla kendinden söz ettiren Osayi Samuel için Championship ekibi Norwich City ile Fransız temsilcisi Lens sıraya girdi.

Teknik direktör Jose Mourinho’nun performansından memnun olduğu Osayi Samuel yıllık 1.8 milyon Euro kazanırken yeni sözleşme karşılığında ücretini yaklaşık yüzde 40 zamla 2.5 milyon Euro'ya çıkarmak istiyor. Fenerbahçe yönetimi ise yıldız oyuncunun maaşının 2 milyon Euro olmasını talep ediyor.