Arda Güler'in keşfedilme hikayesi ortaya çıktı: "Ali Koç beni ciddiye almadı ama vazgeçmedim..."

Fenerbahçe’nin bir dönem scout şefi olan Serhat Pekmezci, 14 yaşında, 1,60 m. boyunda ve sadece 46 kilo ağırlığındaki Arda Güler’i, Emre Uzun’u izlemek için gittiği U14 Osmanlıspor ve Gençlerbirliği maçında keşfetti.

Ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio’ya konuşan Pekmezci, “Arda Güler futbol oynamıyordu, top ile dans ediyordu; bir dansçının zarafetine sahipti” diye başlıyor sözlerine ve devam ediyor:

“Arda Güler hakkında ilk dikkatimi çeken şey, topu almadan önce her zaman etrafına çok fazla bakmasıydı. O gün 65. dakikada sol ayak bileğini incitti ama oynamaya devam etmek istedi. Maçtan sonra onu saha dışında izledim, babasıyla birlikte arabada daha çok acı çekerek gitti. İşte o zaman bir yıldız olacağını anladım.”

ARDA GÜLER’İN HAYATINI DEĞİŞTİREN VİDEO

Pekmezci, Arda Güler’in yeteneği ve rekabetçiliği karşısında o kadar etkilendi ki, bu genç yeteneği Fenerbahçe’ye kazandırmak konusunda hemen karar verdi:

“Ama başkan Ali Koç beni ciddiye almadı. Vazgeçmedim ve en iyi hareketlerini içeren bir DVD hazırladım. İşimi kaybetme riskine rağmen, DVD’yi şoförüne verdim ve ona göstermesi için yalvardım.”

Arda Güler, bu video sayesinde Fenerbahçe’ye transfer oldu ve sadece dört yıl içinde Real Madrid’e geçiş yaptı.

“ARDA GÜLER, GUTI VE MODRIC KARIŞIMI”

Arda’nın Messi’den daha çok Guti ve Modric’e benzeyen bir tarzı olduğunu söyleyen Pekmezci, “Arda Güler, yeni Messi mi? İkisi çok farklı. Ben onun daha çok Guti ve Modric karışımı olduğunu söylerim” diyor ve şöyle devam ediyor:

“Çok güvenli, büyük bir hırsa sahip ve oyunları çözme kapasitesine sahip.”

“ŞAMPİYONLAR LİGİ’Nİ KAZANAN İLK TÜRK OLACAK”

Arda Güler’in Real Madrid’deki rolü hakkında da fikirleri net:

“Real Madrid mi? Onun için doğru yer ve doğru zaman. Bir gün kaptan olacak ve Türkiye’nin büyük gururu olacak. Hiçbir Türk Şampiyonlar Ligi’ni kazanamadı, bunu başaracak ilk kişi o olacak ve umarım bu gün sahada onu izlemek için orada olurum.”