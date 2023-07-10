TFF resmen duyurdu: Transfer talimatında değişikliğe gidildi!

TFF resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nda değişikliğe gidildiğini açıkladı.

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TFF resmen duyurdu: Transfer talimatında değişikliğe gidildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Cuma günü yaptığı toplantının ardından yapılan statü değişikliğine ilişkin bir duyuru yayınladı.

TFF'nin internet sitesindeki duyuruda Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nda değişiklik yapıldığı bildirildi.

Alınan karara göre, artık transfer edilen futbolcuların tescili için aranan "Vergi ve SGK borcu yoktur" şartı 2023-24 sezonunda da uygulanmayacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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