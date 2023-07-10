Beşiktaş'a 938 milyon TL'lik dev sponsor

Beşiktaş, stadyum isim sponsorluğu için Emirates ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

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Beşiktaş'a 938 milyon TL'lik dev sponsor

Beşiktaş'ta yapılan sponsorluk görüşmelerinde sona gelindi. Siyah-Beyazlılar, stat sponsorluğu için Arap Emirlikleri Havayolu şirketi Emirates ile 3 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

Kara Kartal, 3 senede toplam 27 milyon 750 bin euro (795 milyon TL) kasasına koyacak. Beşiktaş forma göğüs sponsorluğu için de Emirates ile anlaştı. Kartal, 3 sene Avrupa arenasında mücadele ettiği dönem karşılığında toplam 5 milyon euro (143 milyon TL) alacak.

GAZPROM'A UEFA VE FIFA ENGELİ

Gazprom ile yapılan görüşmeler UEFA ve FIFA ile hukuki engel çıkma ihtimali üzerine askıya alındı. Beşiktaş Yönetimi, mevcut göğüs sponsoru Beko ile son bir görüşme yapacak.

Bu görüşme sonrası yapılan sponsorluk anlaşmaları açıklanacak. Siyah-Beyazlılar, stadın çatısının tepesine reklam koymak için de bazı firmalar ile görüşme yaptı. Ancak çatının uygun olmaması sebebiyle bu düşünce ertelendi.

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