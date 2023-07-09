Kayserigücü FK’da Rasim Aykurt dönemi başladı

Kayserigücü Futbol Kulübü, geçen sezon Başakpınarspor’da görev yapan tecrübeli antrenör Rasim Aykurt ile anlaştı.

Son Güncelleme:
Kayserigücü FK’da Rasim Aykurt dönemi başladı

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayserigücü Futbol Kulübü yeni sezon öncesi kolları sıvadı.

Sarı siyahlılar geçen sezon Başakpınarspor’da görev yapan tecrübeli antrenör Rasim Aykurt ile anlaştı.

Rasim Aykurt’un yardımcılığını ise Fatih Karakuş getirildi. Kayserigücü Futbol Kulübü’nden yapılan açıklamada; "Kulübümüz 2023-2024 sezonu için antrenör konusunda Rasim Aykurt ile anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın hem kulübümüze hem de hocamıza hayırlı olmasını diler, başarılar dileriz. Hoş geldin Rasim hoca” denildi.

 
Etiketler
Süper Lig
Son Güncelleme:
En zeki 3 burç! Onların tüm serveti akılları. Bir sözleri bile herkesi peşlerinden koşturuyor En zeki 3 burç! Onların tüm serveti akılları. Bir sözleri bile herkesi peşlerinden koşturuyor
Kimsenin bilmediği bir lokantanın sırrı: Çorbayı 2 Kat Lezzetli Hale Getirin! Kimsenin bilmediği bir lokantanın sırrı: Çorbayı 2 Kat Lezzetli Hale Getirin!
Dinamo Kiev, Fenerbahçe'yi hedef aldı: "Onur yok, utanma yok, vicdan yok" Dinamo Kiev, Fenerbahçe'yi hedef aldı: "Onur yok, utanma yok, vicdan yok"
Al Fateh, teknik direktörlük görevi için Bilic'le anlaştı Al Fateh, teknik direktörlük görevi için Bilic'le anlaştı
ÇOK OKUNANLAR
Hisseli tapu satışında yeni dönem: Miras kalan eviniz varsa dikkat edin Miras kalan eviniz varsa dikkat edin
Haşlayıp suyunu çiçeklerin dibine dökünüz: Çiçeklerin coşmasını sağlıyor ve kurumasını önlüyor Haşlayıp suyunu çiçeklerin dibine dökünüz: Çiçeklerin coşmasını sağlıyor ve kurumasını önlüyor
Gelecek ve Saadet rahat bir nefes aldı: 'Yeni grup AKP'yle Yeşil Sol'u vuracak' 'Yeni grup AKP'yle Yeşil Sol'u vuracak'
Yeni plan ortaya çıktı: "Her gün Meclis’te dayak yiyoruz, muhalefete verecek yanıtımız olmuyor" Yeni plan ortaya çıktı: "Her gün Meclis’te dayak yiyoruz, muhalefete verecek yanıtımız olmuyor"
Mücella Yapıcı'dan Gezi tebliğnamesi tepkisi: Benim hakkımda kesin ve inandırıcı delil yoksa diğer sanıklar bakımından da yok demektir Benim hakkımda kesin ve inandırıcı delil yoksa diğer sanıklar için de yok demektir