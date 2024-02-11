Arda Güler'i çileden çıkaran anlar: Takım arkadaşı kulağını yaladı

Real Madrid'in Girona'yı 4-0 yendiği maçın 89. dakikasında takımına penaltı kazandıran Arda Güler'in kulağını yalayan takım arkadaşı Camavinga, milli yıldızı öfkelendirdi.

İspanya La Liga'nın 24. haftasında Real Madrid, zirve yarışındaki en yakın rakibi Girona ile karşılaştı.

Real Madrid, 6. dakikada Vinicius Junior, 35 ve 54. dakikalarda Bellingham, 61. dakikada Rodrygo'nun golleri ile mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.

77. dakikada Vinicius Junior'un yerine oyuna giren Arda Güler, 89. dakikada takımına penaltı kazandırdı.

Penaltı atışını kullanan Joselu, penaltıdan yararlanamadı.

Camavinga, takıma penaltı kazandıran Güler'i tebrik ederken kulağını yaladı.

Bu duruma sinirlenen genç yıldız, takım arkadaşına tepki gösterdi.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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