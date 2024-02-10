Beşiktaş'tan yeni transferler için imza töreni

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde kadroya dahil edilen futbolcular için imza töreni düzenlendi. Tüpraş Stadyumu'ndaki Moda Evi'nde düzenlenen imza törenine başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

23 yaşındaki Arnavut oyuncunun boynunda kartal dövmesi olduğunu hatırlatan ve transferin çok zorlu koşulların ardından gerçekleştiğini ifade eden Hasan Arat, "2001 doğumlu. Aynı zamanda boynunda Kartal var. Sanırım bu bir kader. Çok uğraştık. Arnavutluk milli takım oyuncusu. Bu sene Avrupa Şampiyonası'na katılacak. İlk profesyonel maçını Tiran'da 16 yaşında oynadı. 2021 yılında Varşova'ya geldi. Babası da şu an aramızda. Muçi, sen Beşiktaşlıların çok sevdiği ve güvendiği bir futbolcu olacaksın. Santos hocam ve Samet hocam seni çok istiyordu. Samet hocam 2 aydır senle ilgili çalışmalar yapıyordu. Evine, Beşiktaş'a hoş geldin. Boynundaki kartal dövmesi hayattır, kaderin cilvesidir. Bütün Beşiktaşlılarla kucaklaş" şeklinde konuştu.

"BU İŞ SADECE BİR TRANSFER DEĞİL"

Muçi için yapılan anlaşmanın çok zor olduğunu dile getiren Arat, "Bu anlaşma çok zor oldu. Muçi, takımıyla kamptaydı. Varşova'nın başkanıyla olan dostluğumuz, Polonya Cumhurbaşkanı, ricamızı kırmadılar. Bu iş sadece bir transfer değil. Çok geniş, anlamlı bir anlaşma oldu. Muçi'nin babası süreci takip etti. Muçi'nin menajeri masaya oturduğunda bu işin olma ihtimali yok diyordu. Hüseyin Bey kendisine reaksiyon gösterdi, olacak dedi. Muçi'nin bu olanlardan haberi yok. Santos hoca, Muçi'nin gelmesini istiyorum dedi. 80'e yakın oyuncu gösterdi Samet hocam. 2 kişiyi istedi. O 2 kişi bugün burada. Hüseyin Yücel, masada benle birlikte Dino'yu ve Varşova'yı ikna etmeye çalışırken, Kaan Bey Antalya'dan gece döndü. Çarşı'daki ofisine gitti ve sabaha kadar kontratı bitirdi. İnanılmaz bir enerji gösterdi. Buradan Kaan Şakul'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"AL-MUSRATI, SAMET HOCANIN BİR NUMARASIYDI"

Al-Musrati transferinin detaylarını aktaran Arat, "Musrati benim oğlumdan iki yaş küçük. Karısı hamile ve onu bırakıp geldi dün gece. Çünkü ben Beşiktaş'a gelmek istiyorum dedi. Çok enteresan bir görüşmemiz oldu kendisiyle. Santos hoca geldiği ilk günden beri kendisini istiyordu. Samet hocamın bir numarasıydı. Buraya, Beşiktaş'a gelmez dediler. Beşiktaş çok büyük kulüptür, camiadır, gelir dedik. Kendisinden gelmek istiyorum telefonunu duyunca ben gereken tüm kanalları açıp, Hüseyin Bey, Samet hocam ve Kaan Bey ile büyük bir trafiğe girdik. Çok yakın dostlarımızdan destekler aldık. Santos hocam kendisine çok güveniyor. Tanıdığı bir oyuncu. Daha sonra değerli dostlarımız PSG'nin sahipleri Nasser, bize yardımcı oldu. Pazarlığı Kaan Bey'e bıraktık. Sabah bıraktığın Muçi sözleşmesinin ardından uçak kalkarken, öbür uçağı Porto'ya indirdi. Al-Musrati ile anlaşmamızı yaptık. Al-Musrati'nin menajeri çok. Kendisi direkt bizimle konuştu. Tam Beşiktaş ruhuna uygun bir oyuncu. Samet hocam işin bitmeye yakın olduğunu duyunca çok mutlu oldu. Mutlaka gelsin dedi. Libya'nın büyük kartalı hoş geldin Beşiktaş'a. Türkiye, Beşiktaş seni çok sevecek. Sen gerçek bir lidersin. Genç bir kaptanı transfer ettik. Camiamıza hoş geldin" ifadelerini kullandı.

"JOE'NUN KARAKTERİ ÇOK KUVVETLİ"

Joe Worral'ın Beşiktaş'a gelmeden önce yüksek bir teklifi geri çevirdiğini belirten Hasan Arat, "2011'den bu yana takım kaptanı. Joe'nun karakteri çok kuvvetli. Son gece kulübüne ve Joe'ya çok yüksek bir teklif aldı. Joe bu teklife hayır diyerek Beşiktaş'a gitmek istiyorum dedi. Santos isim değil, karakter istiyorum dedi. Joe bunun en önemli örneklerinden biridir. Antalya'da son bir dakikada oyuna girerken koşusunu gördünüz. Tam bir takım oyuncusu, tam bir lider. İyi sporcu" şeklinde konuştu.

"HEM BEŞİKTAŞLILARIN HEM TÜRKİYE'NİN ÖRNEK ALDIĞI BİR SPORCU"

Semih Kılıçsoy ile gurur duyduklarını belirten Hasan Arat, şu ifadeleri kullandı:

Semih, 2016 yılında daha 10 yaşındayken Beşiktaş altyapısına geldi. Samet hocanın gözdesi. 2 Ocak'ta Semih'in sözleşmesini yaptı. Beşiktaş'ın Avrupa liglerinde gol atan en genç oyuncusunu ağırlıyoruz. Santos'un güvendiği ve yerine kimseyi istemediği Beşiktaş'ın idolü, evladımız... Sen hem Beşiktaşlıların hem Türkiye'nin örnek aldığı bir sporcusun Semih. Seninle gurur duyuyoruz. Ailene ve seni yetiştiren hocalarına teşekkür ederiz. Karakterin her şeyden önemli. Türkiye'nin senin gibi örneklere ihtiyacı var. Seni gururla izleyeceğiz ve seneye Türkiye'de şampiyon olacağız.

SAMET AYBABA: SEMİH, 2028'E KADAR BİZİM OYUNCUMUZ

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ise şunları aktardı:

"Semih bizim değerli bir oyuncumuz. Ne kadar değerli olduğunu önce ben, sonra herkes anladı. Mukavelesinde şart yok. Kendisiyle her konuştuğumuzda 'Beşiktaş dünyanın en büyük markası' diyor. Diksiyon dersleri aldırıyoruz, styling bulduk. İngilizce dersleri de alıyor. Kaderi ne gerektiriyorsa o olacak. Semih 2028'e kadar bizim oyuncumuz."