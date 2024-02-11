Arda Güler penaltı kazandırdı, Real Madrid en yakın rakibini 4 golle geçti
Real Madrid, ligde en yakın rakibi olan Girona'yı 4-0 mağlup etti. Milli oyuncumuz Arda Güler 77. dakikada oyuna girdi, 89. dakikada penaltı kazandırdı.
İspanya La Liga'nın 24. haftasında Real Madrid, zirve yarışındaki en yakın rakibi Girona'yı 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Eflatun-beyazlıların gollerini 6. dakikada Vinicius Junior, 35 ve 54. dakikalarda Bellingham, 61. dakikada Rodrygo kaydetti.
Öte yandan 77. dakikada Vinicius Junior'un yerine oyuna giren Arda Güler, 89. dakikada şık çalımlarla ceza sahasına girerken, Yan Couto tarafından düşürülünce hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını kullanan Joselu'nun vuruşunda top direğe çarptı.
Bu sonuçla lider Real Madrid puanını 61'e yükselterek en yakın rakibi Girona ile puan farkını 5'e yükseltti.
Kaynak: İHA
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