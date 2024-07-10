Arda Güler'den Yeni Rekor! Saha Dışında da Adını Zirveye Yazdırdı

EURO 2024'te sergilediği olağanüstü performansla tüm dünyayı kendine hayran bırakan Arda Güler, sosyal medya da futbol dünyasının fenomeni haline geldi.

Arda Güler'den Yeni Rekor! Saha Dışında da Adını Zirveye Yazdırdı

EURO 2024'te attığı çalımla tüm dünyayı kendine hayran bırakan Arda Güler, saha dışındaki başarısını da sürdürüyor. Instagram'da 11 milyon takipçiye ulaşarak Türkiye'nin en çok takipçisi olan futbolcusu unvanını elde etti.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve yılda 8 milyon Euro kazanan 19 yaşındaki yıldız, mütevazı aile yaşantısı, sahadaki yeteneği ve EURO 2024'teki etkileyici performansıyla adeta bir fenomene dönüştü.

Sosyal medyada da büyük bir hayran kitlesi kazanan Güler, EURO 2024'ten sonra 1 milyondan fazla yeni takipçi kazanarak aktif Türk futbolcular arasında Instagram'da en çok takipçisi olan isim oldu.

Arda Güler'den Yeni Rekor! Saha Dışında da Adını Zirveye Yazdırdı - Resim : 1

Şimdi Anlaşıldı Lezzet Sırları : Yunan Usulü Bayatlamayan Tuzlu Kurabiye Tarifi Şimdi Anlaşıldı Lezzet Sırları : Yunan Usulü Bayatlamayan Tuzlu Kurabiye Tarifi
EURO 2024'te Yarı Final Öncesi Ortalık Karıştı: Hollandalı ve İngiliz Taraftarlar Birbirine Girdi EURO 2024'te Yarı Final Öncesi Ortalık Karıştı
Rybakina ve Krejcikova, Wimbledon'da Yarı Finale Yükseldi Rybakina ve Krejcikova, Wimbledon'da Yarı Finale Yükseldi
Kanal D'den Yeni Dizi Anlaşması! Ünlü Oyuncuyu Yıllar Sonra Ekrana Getirecekler Kanal D'den Yeni Dizi Anlaşması! Ünlü Oyuncuyu Yıllar Sonra Ekrana Getirecekler
ÇOK OKUNANLAR
Evinizdeki Antika Sarı Fincan Takımları Artık Bir Servet Değerinde Evinizdeki Antika Sarı Fincan Takımları Artık Bir Servet Değerinde
Diyanet'te Erbaş'ın Talimatıyla Cadı Avı! Artık 'Düzen' Değişiyor Erbaş'ın Makam Katına Parmak İziyle Girilecek
Nagehan Alçı'nın İddiaları Sonrası Rasim Ozan Kütahyalı'dan İlk Açıklama Rasim Ozan Kütahyalı İlk Kez Konuştu
Murat Kurum'un İlk İşi O İsmi Görevden Almak Oldu Murat Kurum'un İlk İşi Bu Oldu
AKP'nin Emekli Maaşı Sıkıntısı: 'İşin İçinden Çıkamıyoruz' AKP'nin Emekli Maaşı Sıkıntısı