Arda Güler'den Yeni Rekor! Saha Dışında da Adını Zirveye Yazdırdı

EURO 2024'te attığı çalımla tüm dünyayı kendine hayran bırakan Arda Güler, saha dışındaki başarısını da sürdürüyor. Instagram'da 11 milyon takipçiye ulaşarak Türkiye'nin en çok takipçisi olan futbolcusu unvanını elde etti.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve yılda 8 milyon Euro kazanan 19 yaşındaki yıldız, mütevazı aile yaşantısı, sahadaki yeteneği ve EURO 2024'teki etkileyici performansıyla adeta bir fenomene dönüştü.

Sosyal medyada da büyük bir hayran kitlesi kazanan Güler, EURO 2024'ten sonra 1 milyondan fazla yeni takipçi kazanarak aktif Türk futbolcular arasında Instagram'da en çok takipçisi olan isim oldu.