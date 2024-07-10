EURO 2024'te Yarı Final Öncesi Ortalık Karıştı: Hollandalı ve İngiliz Taraftarlar Birbirine Girdi

Bu akşam saat 22.00'de oynanacak olan Hollanda-İngiltere maçı öncesi Dortmund sokakları karıştı. Hollandalı holiganlar, barlara saldırarak 5 İngiliz taraftarını yaraladı. Gerginlik, polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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EURO 2024'te Yarı Final Öncesi Ortalık Karıştı: Hollandalı ve İngiliz Taraftarlar Birbirine Girdi

Dortmund'da Hollandalı holiganların barlara düzenlediği bir dizi saldırı sonucunda beş İngiliz taraftar yaralandı.

EURO 2024'te Yarı Final Öncesi Ortalık Karıştı: Hollandalı ve İngiliz Taraftarlar Birbirine Girdi - Resim : 1

Bu akşamki EURO 2024 Hollanda-İngiltere yarı final maçı öncesinde, parlak turuncu futbol formaları giymiş bir grubun yerel bir kafenin önüne tabureler ve banklar fırlattığını gösteren videolar ortaya çıktı.

Yerel halk kafeyi korumaya çalışırken, dışarı çıkıp olaylara müdahale eden taraftarlar Hollandalı taraftar gruplarının saldırısına uğradı.

EURO 2024'te Yarı Final Öncesi Ortalık Karıştı: Hollandalı ve İngiliz Taraftarlar Birbirine Girdi - Resim : 2

Saldırının sebebi henüz bilinmemekle birlikte, doğrulanmamış bilgiler her iki taraftar grubunun tezahürat yoluyla hakaretler savurduğunu ve çevik kuvvet polisinin durumu kontrol altına almak zorunda kaldığını belirtiyor.

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