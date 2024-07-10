EURO 2024'te Yarı Final Öncesi Ortalık Karıştı: Hollandalı ve İngiliz Taraftarlar Birbirine Girdi

Dortmund'da Hollandalı holiganların barlara düzenlediği bir dizi saldırı sonucunda beş İngiliz taraftar yaralandı.

Bu akşamki EURO 2024 Hollanda-İngiltere yarı final maçı öncesinde, parlak turuncu futbol formaları giymiş bir grubun yerel bir kafenin önüne tabureler ve banklar fırlattığını gösteren videolar ortaya çıktı.

Yerel halk kafeyi korumaya çalışırken, dışarı çıkıp olaylara müdahale eden taraftarlar Hollandalı taraftar gruplarının saldırısına uğradı.

Saldırının sebebi henüz bilinmemekle birlikte, doğrulanmamış bilgiler her iki taraftar grubunun tezahürat yoluyla hakaretler savurduğunu ve çevik kuvvet polisinin durumu kontrol altına almak zorunda kaldığını belirtiyor.