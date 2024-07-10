Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de: NATO Lider Zirvesi'nde 'Aile Fotoğrafı' Çekimine Katıldı
NATO zirvesi için Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi marjında aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'a gelen Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı.
Karşılamanın ardından, NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları aile fotoğrafı çektirdi. Aile fotoğrafında Erdoğan'ın yanında İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, NATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Oturumu'na katıldı.
Daha sonra konuk liderler için Beyaz Saray'da akşam yemeği verilecek.
Kaynak: AA
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