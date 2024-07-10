Rybakina ve Krejcikova, Wimbledon'da Yarı Finale Yükseldi

Elena Rybakina ve Barbora Krejcikova, Wimbledon'da yarı finale yükselen son iki kadın tenisçi oldular.

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Rybakina ve Krejcikova, Wimbledon'da Yarı Finale Yükseldi

Kadınların 4 numaralı seribaşı Elena Rybakina ve 31 numaralı seribaşı Barbora Krejcikova Barbora Krejcikova, sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da yarı finale yükselerek etkileyici performanslarını sürdürüyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvaya, teklerde çeyrek final maçlarıyla devam edildi.

Kadınlarda 2022 şampiyonu Elena Rybakina (4), Elina Svitolina (21) ile karşılaştığı mücadeleyi, yalnızca 1 saatte 2-0 (6-3, 6-2) kazandı. Jelena Ostapenko'yu (13) 2-0 (6-4, 7-6) mağlup ederek Wimbledon'da ilk kez yarı finale çıkan Barbora Krejcikova (31), Rybakina ile eşleşti.

Erkeklerde ise 22 yaşındaki Lorenzo Musetti (25), Taylor Fritz'i (13) 3-6, 7-6, 6-2, 3-6 ve 6-1'lik setlerle 3-2 yenerek kariyerinde ilk kez grand slam yarı finaline çıktı. Musetti, Wimbledon'da 7 şampiyonluğu bulunan Novak Djokovic'in (2) rakibi oldu.

Kaynak: AA

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