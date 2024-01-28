Arda Güler oyuna girdi, Real Madrid geriden gelip kazandı

Genç yıldız Arda Güler'in 81. dakikada oyuna girdiği karşılaşmada Real Madrid, rakibi Las Palmas'ı 2-1 mağlup etti.

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Arda Güler oyuna girdi, Real Madrid geriden gelip kazandı

İspanya La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid, deplasmanda Las Palmas ile karşılaştı.

Gran Canaria Stadı'nda oynanan maçta 1-0 geriye düşen Madrid ekibi 65. dakikada Vinicius Junior ile eşitliği yakaladı.

Milli oyuncu Arda Güler 81. dakikada Rodrygo'nun yerine oyuna dahil olduktan sonra Real Madrid, rakibine karşı baskısını artırdı ve 84. dakikada Aurelien Tchouameni'nin golüyle Real Madrid sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Las Palması'ın tek golü ise Javier Munoz'dan geldi. Bu sonuçla Real Madrid puanını 54'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu.

Kaynak: İHA

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