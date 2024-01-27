Recep Uçar, Kayserispor’a veda etti

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da Teknik Direktör Recep Uçar, takımdan ayrıldı.

Yaşanan ayrılık sonrası tecrübeli Teknik Direktör Recep Uçar akşam saatlerinde Kayseri’den ayrılacak. Uçar; bugün tesislere giderek yönetim kurulu, futbolcular ve kulüp çalışanları ile vedalaştı.

VEDA MESAJI

Kayserispor camiasına yaptığı yazılı açıklama ile kulübe veda eden Teknik Direktör Recep Uçar; "Mondihome Kayserispor ile 11 Eylül 2023’de başlayan, birlikteliğimiz, yönetim kurulu ile yaptığımız karşılıklı anlaşma sonunda bugün itibarıyla sona erdi. Bu köklü kulübün teknik direktörü olma gururunu yaşadığım günlerde daima elimden gelenin en iyisini yapmanın verdiği huzurla sizlere veda ediyorum. Görev yaptığım süre boyunca maddi manevi yaşanan tüm zorluklara kulüp bünyesindeki herkesle birlikte göğüs germeye çalıştığımın bilinmesini isterim. Öncelikle uzun zamandır devam den transfer yasağının son gün kaldırılmasıyla, Kayserispor’a herkesin takdirini kazanan bir dönem yaşattığımızı belirtmeliyim. İlk 12 haftalık süreçte 23 puan toplayarak Mondihome Kayserispor’u yıllar sona puan cetvelinde üçüncü sıraya yükselttik. İçinde bulunduğumuz şartları iyi bilen biri olarak her zaman kulübün geçiş sürecinde olduğunu hatırlatarak uzun vadeli hedefler koyamayacağımızı ifade ettim. Takımın saha içi ve saha dışı mücadelesinde önemli iki oyuncumuzun Kayserispor’dan ayrılmasıyla zor bir döneme girdik. Bu duruma sakatlıkların yanı sıra Afrika ve Asya Kupası’na giden oyuncuların eklenmesi işimizi iyice zorlaştırdı. Buna rağmen bazı genç oyunculara ilk kez Süper Lig’de oynama şansı vererek mücadeleye devam ettik. Geçmiş dönem borçlarından dolayı 3 puanımızın silinmesi futbolcuları ve biz teknik kadroyu psikolojik olarak derinden sarstı. 4. haftada 6 puanla 10. sırada aldığımız Mondihome Kayserispor’u 22. haftada 29 puan (3 puan silinmemiş) 8. sırada bırakıyoruz. Gelinen noktada maddi manevi birçok zorluğa rağmen bu performansa katkı vermenin gönül rahatlığıyla aranızdan ayrılıyorum. Görev süreci boyunca bizden desteğini esirgemeyen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye, Valimiz Gökmen Çiçek’e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’a şehrimizin tüm ileri gelenlerine, Kulüp Başkanımız Ali Çamlı’ya, yönetim kurulu üyelerine ve Sportif Direktör Murat Duman’a her daim yanımızda olan kulüp personeline, destek ekibine ve Kayserispor’un vefalı taraftarlarına şükranlarımızı sunarım. Hepsi birbirinden değerli futbolcularımıza, bana ve ekibime verdikleri destek ile yaşattıkları güzellikle için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın” dedi.