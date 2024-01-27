Avustralya Açık’ta kadınlarda şampiyon Sabalenka oldu

2024 Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Qinwen Zheng’i 2-0 mağlup eden Aryna Sabalenka finale yükseldi.

Son Güncelleme:
Avustralya Açık’ta kadınlarda şampiyon Sabalenka oldu

2024 Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Qinwen Zheng’i 2-0 mağlup eden Aryna Sabalenka, kariyerinin ikinci grand slam şampiyonluğuna ulaştı.

Sezonun ilk grand slam turnuvası olan 2024 Avustralya Açık’ta tek kadınlar finalinde Belaruslu tenisçi Aryna Sabalenka ile Çinli raket Qinwen Zheng karşılaştı. Melbourne kentinde yer alan Rod Laver Arena’da oynanan finalin ilk setini Sabalenka 6-3 kazandı. İkinci sete de iyi başlayan 25 yaşındaki tenisçi, 4-1 öne geçerken, seti de 6-2 kazanmayı başardı.

Sabalenka, 1 saat 16 dakika süren final karşılaşmasında rakibini 2-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Belaruslu tenisçi, Avustralya Açık’ta üst üste ikinci kez kupaya uzandı.

Son Güncelleme:
Galatasaray, uzatmalarda kazandı! Galatasaray, uzatmalarda kazandı!
Böreğin hamur olmasına yol açıyor... Asla bu hatayı yapmayın Böreğin hamur olmasına yol açıyor... Asla bu hatayı yapmayın
FOX bombayı patlattı! Hudutsuz Sevda dizisine yeni oyuncu FOX bombayı patlattı! Hudutsuz Sevda dizisine yeni oyuncu
Görevinden ayrılacağını duyurmuştu: Guardiola'dan Klopp için duygulandıran sözler Guardiola'dan Klopp için duygulandıran sözler
ÇOK OKUNANLAR
Bankaların mevduat faizleri rekor kırdı: İşte 1 milyon liranın aylık getirisi Bankaların mevduat faizleri rekor kırdı: İşte 1 milyon liranın aylık getirisi
'Herkese 4 bin lira zam' iddiası: Canlı yayında tarih verip açıkladı! 'Herkese 4 bin lira zam' iddiası: Canlı yayında tarih verip açıkladı!
Paraya para demeyecekler: Şubatta zengin olacak 4 burç belli oldu Şubatta zengin olacak 4 burç belli oldu
Beklenen kar İstanbul'a geliyor: Tarih belli oldu, günlerce sürecek! Beklenen kar İstanbul'a geliyor: Tarih belli oldu, günlerce sürecek!
Canan Karatay, 'İnsan sağlığı için tam bir zehir' deyip uyardı: 'O içecek bağışıklığı yok ediyor!' Canan Karatay, 'İnsan sağlığı için tam bir zehir' deyip uyardı!