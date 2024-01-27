Görevinden ayrılacağını duyurmuştu: Guardiola'dan Klopp için duygulandıran sözler

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, rakibi Jurgen Klopp’un Liverpool’dan sezon sonu ayrılma kararı almasına ilişkin açıklama yaptı. Guardiola, Klopp’a övgü dolu sözler söyledi.

Klopp için "O kesinlikle inanılmaz bir menajer. Aynı zamanda inanılmaz bir insan. Onu özleyeceğim" diyen Guardiola, bu karara biraz da şaşırdığını söyledi.

Klopp’un Liverpool ve Dortmund’da çalıştığı dönemde en büyük rakibi olduğunu hatırlatan Guardiola, "Sezon sonunda, o ayrıldığında bizim de bir parçamızın ayrılacağını hissediyorum” diye konuştu.

Guardiola, "Tüm menajerler yorgun hissediyor. Onca yıl ve aynı yerde geçen çok uzun yıllar. Bunu anlıyorum. Barcelona'da bunu hissettim, bu yüzden onu dinlediğimde ne demek istediğini anladım" dedi.

KENDİ GELECEĞİ İLE İLGİLİ DE KONUŞTU

Kendi geleceğiyle ilgili konuşan 53 yaşındaki teknik direktör, "Ben iyiyim. Bunu bir yıl daha yapmak ve belki de sözleşmemi uzatmak istiyorum" dedi.