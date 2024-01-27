Galatasaray, uzatmalarda kazandı!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında Galatasaray, Aliağa Petkimspor ile karşılaştı. Normal süresi 77-77 biten karşılaşmayı Galatasaray, uzatmalarda kazandı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında Galatasaray, sahasında Aliağa Petkimspor ile karşılaştı.
Normal süresi 77-77 biten karşılaşma uzatmalara gitti.
GALATASARAY, UZATMALARDA GÜLDÜ
Uzatmalarda Galatasaray, Aliağa Petkimspor'u 90-88'lik skorla mağlup etti.
KARŞILAŞMADAN NOTLAR
- Salon: Sinan Erdem
- Hakemler: Özlem Yalman, Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal
Galatasaray: İsmet Akpınar 14, Dee Bost 11, Corey Walden 5, Akwasi Yeboah 15, Miralem Halilovic 15, Samet Geyik 3, Sadık Emir Kabaca 12, Klemen Prepelic 10, Buğrahan Tuncer 5
Aliağa Petkimspor: Peyton Aldridge 4, David Efianayi 20, Yunus Emre Sonsırma, Kristers Zoriks 12, Jeremy Simmons 15, Mahir Ağva 15, Anthony Starks II 15, Yavuz Gültekin 1, Emre Tanışan 6
1. Periyot: 18-11 (Galatasaray lehine)
Devre: 41-41
3. Periyot: 55-59 (Aliağa Petkimspor lehine)
Normal süre: 77-77
Kaynak: Gerçek Gündem