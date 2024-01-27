Galatasaray, uzatmalarda kazandı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında Galatasaray, Aliağa Petkimspor ile karşılaştı. Normal süresi 77-77 biten karşılaşmayı Galatasaray, uzatmalarda kazandı.

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Galatasaray, uzatmalarda kazandı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında Galatasaray, sahasında Aliağa Petkimspor ile karşılaştı.

Normal süresi 77-77 biten karşılaşma uzatmalara gitti.

GALATASARAY, UZATMALARDA GÜLDÜ

Uzatmalarda Galatasaray, Aliağa Petkimspor'u 90-88'lik skorla mağlup etti.

Galatasaray, uzatmalarda kazandı! - Resim : 1

KARŞILAŞMADAN NOTLAR

- Salon: Sinan Erdem
- Hakemler: Özlem Yalman, Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal

Galatasaray: İsmet Akpınar 14, Dee Bost 11, Corey Walden 5, Akwasi Yeboah 15, Miralem Halilovic 15, Samet Geyik 3, Sadık Emir Kabaca 12, Klemen Prepelic 10, Buğrahan Tuncer 5

Aliağa Petkimspor: Peyton Aldridge 4, David Efianayi 20, Yunus Emre Sonsırma, Kristers Zoriks 12, Jeremy Simmons 15, Mahir Ağva 15, Anthony Starks II 15, Yavuz Gültekin 1, Emre Tanışan 6

1. Periyot: 18-11 (Galatasaray lehine)

Devre: 41-41

3. Periyot: 55-59 (Aliağa Petkimspor lehine)

Normal süre: 77-77

Kaynak: Gerçek Gündem

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