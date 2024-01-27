Bayern Münih Teknik Direktörü'nden Sacha Boey açıklaması

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Augsburg maçı öncesi Sacha Boey hakkında konuştu. Tuchel, transferi çok istediklerini söyledi.

Bayern Münih Teknik Direktörü'nden Sacha Boey açıklaması

Bayern Münih, Galatasaray'dan Sacha Boey'i kadrosuna katmak için anlaşmaya vardı. Transferin gerçekleşmesi halinde Bavyera ekibi sarı kırmızılılara 30 milyon Euro ödeme yapacak.

Sacha Boey, Bayern Münih'e imza atmak için sabah saatlerinde Münih'e gitti. Oyuncunun sağlık taramaları yapıldı.

Bundesliga'da oynanacak Augsburg maçı öncesinde Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Sky Sport'a konuştu.

"Transferin gerçekleşmesini çok istedik" diyen Tuchel, "Sağlık taramaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Transferin gerçekleşmesi halinde Sacha Boey, Bayern Münih'in Allianz Arena'da 3 Şubat'ta oynayacağı Borussia Mönchengladbach maçında oynayacak.

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