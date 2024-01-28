Papagiannis'ten basketbol tarihine geçecek son saniye isabeti: Potayla arasında 2 metro durağı var!

Türkiye Basketbol Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bahçeşehir Koleji ile karşılaştı.

İlk yarıyı 16 sayı önde kapatan Sarı lacivertliler, maçın bitimine 1.6 saniye varken 3 sayı gerideydi.

Georgios Papagiannis'ın kendi sahasından attığı son saniye basketiyle maçı uzatmaya taşıyan Fenerbahçe, maçı 110-105 kazandı ve ligdeki 15. galibiyetini elde etti.

Ev sahibi ise 11. mağlubiyetini aldı.

PAPAGIANNIS GÜNDEM OLDU

Maçı uzatmaya taşıyan üçlüğü atan 2.21 boyundaki Yunan uzun, sosyal medyada gündem oldu.

Yorumcu İsmail Şenol, Papagiannis'in inanılmaz şutuyla ilgili, "İnşaatı bitince görürsünüz, Ataşehir’de Papagiannis’in basket attığı yerden potaya iki metro durağı var" dedi.

Eski Fenerbahçe oyuncusu Bogdan Bogdanovic, "Aman Tanrım neler oluyor" tepkisinde bulundu.

İşte o şut:

Kaynak: Gerçek Gündem