Antoine Griezmann Resmen Bıraktı

Fransa Milli Takımı ile 137 maça çıkan Antoine Griezmann, veda kararını resmen duyurdu.

GRIEZMANN VEDA ETTİ

Griezmann sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayatımın bu bölümünü anılarla dolu bir kalple kapatıyorum. Bu muhteşem üç renkli macera için teşekkür ederim, yakında görüşürüz" ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Antoine Griezmann, Fransa Milli Takımı ile 137 maçta forma giyerken bu karşılaşmalarda 44 gole imza attı.

33 yaşındaki futbolcu, Fransa Milli Takımı'yla 2018 Dünya Kupası ve 2021 UEFA Uluslar Ligi'ni kazandı.

2016'da Fransa'da yılın futbolcusu seçilen Griezmann Fransa U19 Milli Takımı'yla da Avrupa Şampiyonası kazandı.