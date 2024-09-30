Futbolda Dereceye Girenler Ödüllerini Belediye Başkanı'ndan Aldılar

Erenler ilçesinde düzenlenen Çaybaşı Futbol Turnuvası’nda dereceye giren takımlar, ödüllerini Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç’ten aldı.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Çaybaşı Futbol Turnuvasının kapanış programına katıldı. Burada vatandaşlar, ve turnuvaya katılan takımlarla görüşen Dinç, katılım sağlayan herkese teşekkür etti. dereceye giren takımlara ödüllerini takdim eden Dinç, “Turnuva 1’incisi, 2’ncisi ve 3’üncüsünü tebrik ediyorum. Aynı zamanda turnuvada yer alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA