Futbolcu Oktay Kısaoğlu'nun Tibia Kemiği Kırıldı

Erciyes 38 Futbol Kulübü ile Denizlispor arasında oynanan maçta, Denizlisporlu Oktay Kısaoğlu’nun tibia kemiği kırıldı.

Son Güncelleme:
Futbolcu Oktay Kısaoğlu'nun Tibia Kemiği Kırıldı

Türkiye 3. Lig 4. Grup 4. hafta maçında Kayseri’de oynanan Erciyes 38 Futbol Kulübü-Denizlispor maçında Oktay Kısaoğlu’nun tibia kemiği kırıldı. Müsabakanın 44. dakikası oynanırken, rakibi ile girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlık yaşayan Oktay Kısaoğlu, oyuna devam edemedi.

Ambulans ile hastaneye götürülen 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun yapılan tetkikler neticesinde tibia kemiğinin kırıklığı tespit edildi. Genç oyuncuya ilk müdahale Kayseri’de yapıldı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Köfteyi Doğru Pişirmenin Yolu - Kasap Köfte Yaparken Bilmeniz Gereken Tüyo Köfteyi Doğru Pişirmenin Yolu - Kasap Köfte Yaparken Bilmeniz Gereken Tüyo
Yapı Kredi Ekim Promosyonu Belli Oldu! Emeklilere Zamlı Ödeme Var... Yapı Kredi Ekim Promosyonu Belli Oldu! Emeklilere Zamlı Ödeme Var...
Karşıyaka'nın Şampiyonlar Ligi Hedefi Karşıyaka'nın Şampiyonlar Ligi Hedefi
Futbolda Dereceye Girenler Ödüllerini Belediye Başkanı'ndan Aldılar Futbolda Dereceye Girenler Ödüllerini Belediye Başkanı'ndan Aldılar