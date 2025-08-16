Anadolu Kulüpleri İsyanda... Yayın Gelirleri Sil Baştan

Kulüpler Birliği, yeni başkanıyla ilk toplantısını yaptı. Toplantıda, Anadolu kulüplerinin yayın geliri isanı da gündeme getirildi.

Yeni Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan liderliğinde ilk toplantı yapıldı. Toplantıda dikkat çeken bir karar çıktı.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Anadolu kulüplerinin yayın gelirlerine ilişkin itirazları da masaya yatırıldı.

Ayakta durmakta zorlanan kulüplerin, yanı gelirlerin dağıtımında, kulüplerin şampiyonluk sayılarına göre aldıkları gelirlerin kaldırılmasını istedi. Tüm kulüplerin de bu konuda Anadolu kulüplerine destek verdiği kaydedildi.

Yeni karara göre, gelir havuza aktarılacak ve her kulübe eşit dağıtılacak. Yeni düzenleme için çalışmaların da hız kesmeden başlayacağı bildirildi.

