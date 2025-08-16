Galatasaray’dan Fırtına Gibi Başlangıç: Rıdvan Dilmen’den Şampiyonlar Ligi Kehaneti!

Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezona da durdurulamaz bir başlangıç yaptı. Fatih Karagümrük’ü 3-0 mağlup eden Sarı-Kırmızılılar, 2 haftada 6 puan toplarken, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen’den çarpıcı bir Şampiyonlar Ligi tahmini geldi: “Galatasaray, ilk 24’e kesin kalacak!”

Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, 2025-2026 sezonuna da kaldığı yerden devam ediyor. İlk iki haftada rakiplerini 3-0’lık skorlarla geçen Sarı-Kırmızılılar, 6 puanı hanesine yazdırarak liderlik koltuğuna oturdu. Son olarak Fatih Karagümrük’ü ağırlayan Cimbom, sahadan yine farklı galibiyetle ayrılırken, ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, maç sonrası dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Dilmen, Galatasaray’ın sahadaki performansını överken, takımın özgüvenine vurgu yaptı:

“Galatasaray’da müthiş bir öz güven var. Bu, skoru da beraberinde getiriyor. Fatih Karagümrük karşısında kapasitelerinin sadece yüzde 60’ıyla oynadılar. Maçın başında Karagümrük, ‘kaybedecek bir şey yok’ mantığıyla oynadı ve oyunun kontrolünü kısa süreliğine ele geçirdi. Ancak Galatasaray, iç sahada nadiren oyun üstünlüğünü rakibine kaptırır.”

Karşılaşmada öne çıkan isimlerden biri olan Mauro Icardi için Dilmen, “Icardi saçını gösterse taraftarların enerjisi yükseliyor. Bu, inanılmaz bir sinerji yaratıyor” yorumunu yaptı. Barış Alper Yılmaz’ın performansına da değinen Dilmen, “Barış Alper yine maçı koparan isim oldu. Osimhen’e de ‘al da at’ dercesine bir pas verdi” dedi.

Maçın kırılma anlarından biri olan kırmızı kart pozisyonuna da değinen ünlü yorumcu, “Kırmızı kart kararı doğruydu. Pozisyon hakemin gözü önündeydi ama faul bile çalmadı. Hakem, rakibin darbesini görmedi diye düşünüyorum. VAR’ın devreye girip kırmızı kartı vermesi doğru bir karardı” şeklinde konuştu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TAHMİNİ

Rıdvan Dilmen’in en dikkat çekici yorumu ise Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi performansı hakkında oldu. Sarı-Kırmızılılar’ın Avrupa’da da iddialı olacağını savunan Dilmen, “Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde ilk 24’e kesin kalacaktır. Bu takımın potansiyeli ve özgüveni bunu gösteriyor” dedi.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI KIZIŞACAK

Dilmen, Süper Lig’deki şampiyonluk yarışına dair de öngörülerini paylaştı. “Bu sezon yarışın daha çetin geçeceğini düşünüyorum. Beşiktaş’ın da bu yarışa ortak olmasını bekliyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray ise kafa kafaya gidecek gibi görünüyor” yorumunda bulundu.

