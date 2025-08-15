Galatasaray Gümbür Gümbür Galibiyet! Karagümrük’e Şans Tanımadı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Karşılaşma saat 21.30’da başlarken, müsabakanın hakemliğini Ozan Ergün üstlendi. Yardımcı hakemler olarak ise Esat Sancaktar ve Süleyman Özay görev yaptı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Sara, Sane, Barış Alper Yılmaz

Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Fatih Kurucuk, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Doh, Johnson, Berkay Özcan, Serginho, Ahmet Sivri, Tiago Çukur

MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR

Maçın henüz 10. dakikasında Galatasaray golü buldu. Torreira’nın savunma arkasına gönderdiği uzun pasta hata yapan Karagümrük savunmasından topu kapan Barış Alper Yılmaz, ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşla skoru 1-0’a getirdi.

Dakikalar 24’ü gösterdiğinde ise VAR devreye girdi. Karagümrük’ten Doh’un, Sanchez’e yaptığı sert müdahale sonrası pozisyonu izleyen hakem Ozan Ergün, kırmızı karta hükmetti ve Karagümrük sahada 10 kişi kaldı.

İlk yarıda başka gol olmazken, devre 1-0 Galatasaray’ın üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI: GALATASARAY FARKI AÇTI

İkinci yarıya baskılı başlayan Galatasaray, 74. dakikada farkı ikiye çıkardı. Yunus Akgün’ün sağ çaprazdan pasında Barış Alper Yılmaz topu içeri çevirdi, savunmada Fatih Karacuk’un ters müdahalesi topu ağlara gönderdi: 2-0.

Dakika 78’de Osimhen’in attığı gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Maçın son bölümünde sahneye uzun süredir sakat olan Mauro Icardi çıktı. 87. dakikada Torreira’nın presiyle topu kapan Galatasaray, Icardi’nin düzgün vuruşuyla skoru belirledi: 3-0.

Bu sonuçla Galatasaray, sezonun ikinci maçında galibiyetle tanışırken, Karagümrük sahadan puansız ayrıldı.

MAURO ICARDİ 9 AY SONRA GERİ DÖNDÜ

Geçen sezon yaşadığı ön çapraz bağ sakatlığı sonrası uzun süre sahalardan uzak kalan Arjantinli golcü Mauro Icardi, tam 9 ay 8 gün sonra resmi bir karşılaşmada forma giydi. 81. dakikada oyuna giren Icardi, 6 dakika sonra golünü attı ve dönüşünü golle süsledi.

LUCAS TORREİRA'DAN 100. MAÇ

Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Galatasaray formasıyla Süper Lig’de 100. maçına çıkarak önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Maçta hem savunmada hem hücumda etkili bir performans sergileyen Torreira, Icardi'nin golünün de asistini yaptı.

VİCTOR OSİMHEN İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray’da forma giyen ve bu sezon bonservisi alınan Victor Osimhen, 61. dakikada Lemina’nın yerine oyuna dahil olarak ilk resmi maçına çıktı.

Kaynak: DHA